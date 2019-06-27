شرطة بومرداس تلقي القبض على العصابة بحوزتها أزيد من 6 قناطير راتنج القنب الهندي     

تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية بومرداس، من وضع حد لشبكة إجرامية مختصة في الحيازة، النقل والإتجارغير المشروع بالمخدرات،

تتكون من أربعة أشخاص مشتبه فيهم ينشطون إنطلاقا من ولايات غرب البلاد إلى شرقها، مع حجز كمية معتبرة من المخدرات صنف راتج القنب الهندي

قدرت بـ 06 قناطير و 10 كيلوغرام كانت مموهة داخل شاحنة لنقل البضائع و هذا بعد تسطير خطة عمل محكمة نفذت

من طرف تشكيلات من أفراد الشرطــة مختصين في محاربة هذا النوع من الإجرام تحت إشراف القيادة العسكرية العملياتية للقطاع العسكري لبومرداس.