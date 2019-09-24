شرطة بومرداس تلقي القبض على جماعة أشرار تروج المخدرات

تمكن أمن بومرداس عبر عدة بلديات من إلقاء القبض على جماعة أشرار تتكون من 16 شخص تتراوح أعمارهم مابين 22و36 سنة.

وحسب بيان لمصالح الأمن الولائي، اليوم الثلاثاء، فإن الجماعة ينحدرون من عدة بلديات الولاية .

ومكنت العملية من حجز مايقارب 597.4 غرام من المخدرات نوع راتج القنب الهندي، مهيأة للبيع والاستهلاك، لتسميم عقول الشباب.

كما تم حجز مبالغ مالية عائدات تلك السموم، وأسلحة بيضاء من كل الأحجام كانت تستعمل للتهديد والسرقة وغيرها من الجرائم في حق مواطنين عزل.

وتم تحويل المشتبه فيهم إلى مصالح الشرطة وسماعهم على محاضر رسمية وقانونية، ليتم بعدها تقديمهم أمام الجهات القضائية.