شرطة بومرداس تنظم حملة واسعة للتبرع بالدم

نظم أمن ولاية بومرداس، بالتنسيق مع المركز الولائي لحقن الدم بقوصو، حملة واسعة للتبرع بالدم بين صفوف قوات الشرطة.

وجاءت هذه المبادرة، بمناسبة اليوم المغاربي للتبرع بالدم المصادف لـ30 مارس من كل سنة.

وشارك في حملة التبرع بالدم، إطارات، رتباء وأعوان الشرطة و المستخدمين الشبهيين.

وتهدف هذه العملية الإنسانية التضامنية إلى مساعدة المرضى المتواجدين بالمستشفيات خاصة مرضى القصور الكلوي و ضحايا حوادث المرور.

بالإضافة إلى مساهمة مصالح الشرطة في إثراء بنك الدم.

هذا وعرفـــت العمليـــة تجــــاوب ومشاركة كبيـــرة من طــرف أفــراد الشرطـــــــة.