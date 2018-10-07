شرطة بومرداس توقف خمسة أشخاص بحوزتهم “ريفوترييل وباركيديل”

قامت مصالح شرطة حمادي بدائرة خميس الخشنة ولاية بومرداس، القيام بعملية مداهمة لأوكار الجريمة بالمناطق المنعزلة، حسب بيان لمصالح الأمن، اليوم الأحد.

وأسفرت هذه المداهمة، على توقيف خمسة أشخاص متلبسين بترويجهم للمخدرات و الأقراص المهلوسة.

وحجز كمية من مادة راتنج القنب الهندي قدر وزنها بحوالي 55غ مجزأة، و معدة للترويج.

بالإضافة إلى 193 قرص مهلوس من نوع “ريفوترييل و باركيديل”، كانت موجهة إلى تسميم عقول الشباب، مع مبلغ مالي قدر بـ حوالي 40 ألف دج.

إلى جانب حجز أسلحة بيضاء محضورة من مختلف الأنواع الأحجام، كانت تستعمل في الإعتداء على المواطنين خاصة في الأماكن المنعزلة

و بعد إستكمال كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة.

الذي بدوره أحال الملف إلى قاضي الحكم الذي أمر بإيداع المتورطين بمؤسسة إعادة التربية و التأهيل بتيجلابين.