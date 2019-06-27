شرطة بومرداس توقف عصابة أشرار مختصة في التهريب والتحريض على الهجرة غير الشرعية

تمكنت مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية برأس جنات ولاية بومرداس، من وضع حد لشبكة إجرامية مختصة في تهريب المهاجرين

وتحريض قصر على الهجرة غير الشرعية تتكون من ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 سنة و 40 سنة،

يقطنون في بلدية رأس جنات، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الأمن الولائي، اليوم الخميس .

حيث قام عناصر الشرطة بإحباط عملية هجرة غير شرعية إنطلاقا من ميناء رأس جنات، المدبر الرئيسي أربعيني أراد تهريب أشخاص

من بينهم قصر على الهجرة غير الشرعية، بمساعدة بقية الشبكة، حيث قام بأخذ الأموال منهم كدفعة أولى من أجل حجز الأماكن

ومن ثم يقوم بأخذ مبالغ أخرى بعد الإنطلاق، لتكشف التحريات نصب وإحتيال هؤلاء الأشخاص الذين يأخذون الأموال ويدفعون بالضحايا إلى الموت في البحر،

ليتم القبض عليه مع حجز القارب معدات تستعمل للقيام بالهجرة من دلاء مملوءة بالبنزين وقارورة معبأة بزيت المحركات،

ليتم تحويل جميع الأطراف إلى المصلحة مع إنجاز ملفات قضائية وبعدها تم تقديمهم أمام العدالة عن تهمة تكوين جمعية أشرار

و جنحة محاولة تهريب المهاجرين من بينهم قصر و تعريض حياتهم للخطر، يضيف المصدر ذاته .