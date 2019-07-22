شرطة بومرداس تُطيح بجماعة إجرامية تقودها نساء يمتهن سرقة المجوهرات

تمكن الأمن الحضري سي مصطفى التابع لأمن دائرة يسر لأمن ولاية بومرداس، من إلقاء القبض على جماعة إجرامية تتكون من امرأتين.

تنحدر المرأتين من خارج الولاية، كانتا تمتهن النصب والاحتيال على النسوة ، وإيهامهم ببلوغ درجة علم الغيب ومساعدته في حل مشاكلهم الاجتماعية، لتقوم بسلبهن مجوهراتهن من المعدن الأصفر ثم تلوذان بالفرار إلى وجهة مجهولة.

حيثيات القضية تعود إلى ترسيم شكوى من طرف مجموعة من النساء مقيمات ببلدية سي مصطفى، مفادها تعرضهمن إلى عملية النصب والسرقة من طرف امرأتين غريبتين عن المنطقة.

وبعد سماعهم على محاضر قانونية تم فتح تحقيق في القضية و بفضل التعاون الإيجابي لأحد الأشخاص،

تمكنت عناصر الشرطة لسي مصطفى، من توقيف المشتبه فيهما وتحويلهم إلى المقر واستمرارا للتحقيق تم مواجهة الضحايا بالمشتبه فيهم،

حيث تم التعرف عليهم مع إصرارهم على متابعتهم بجرم النصب والاحتيال متبوع بالسرقة،

كما تبين من خلال مجريات التحقيق أن المشبته فيها صادر ضدها عن جهاز العدالة عدة أوامر بالقبض وأحكام قضائية في العديد من ولايات الوطن، في تسجليها العديد من القضايا المشابهة

وبعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديمهن أمام الجهات القضائية المختصة، بتهمة النصب والإحتيال ممارسة مهنة العرافة أو التنبؤ بالغيب وانتحال اسم الغير ، ليتم إيداعهما رهن الحبس المؤقت.