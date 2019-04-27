شرطة بومرداس في حملة تحسيسية لأصاغر مدرسة الصخرة السوداء الرياضية

نظمت مصالح الشرطة بولاية بومرداس يوم تحسيسي توعوي استهدف شريحة اللاعبين والمدربين والأولياء.

اليوم التحسيسي بالتنسيق مع مدرسة الرياضة الصخرة السوداء لبومرداس.

وتم تقديم توصيات للفرق المشاركة ضمن البطولة الولائية للأصاغر لكرة القدم، بضرورة التحلي بالروح الرياضية.

من أجل اكتساب ثقافة الوعي و الابتعاد عن كل أشكال العنف في الوسط الرياضي، سواء داخل الملاعب أو خارجها أو في المدرجات.

إضافة إلى وجوب وإلزامية التعاون بين جميع الأطراف مـن أجل بسط وفرض الأمـن داخل الملاعب و خارجها.

و للحفاظ على سلامة اللاعبين و المناصرين من جهة و كذا حماية الممتلكات من جهة أخرى.

ليتم في الأخير تورزيع مطويات على الأفراد المشاركين و الفرق تحتوي على توجيهات أمنية حول محاربة العنف في الوسط الرياضي ونبذ السلوكيات السلبية.