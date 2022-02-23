شرطة “تالخمت” في باتنة توقف مشعوذا مسلحا وتحجز كتب سحر وبيضا وعقاقير!

تمكنت، أول أمس، عناصر الأمن الحضري الخارجي في بلدية “تالخمت” بولاية باتنة، من وضع حد لنشاط مشعوذ يبلغ من العمر 66 سنة، في عملية لقيت ارتياحا كبيرا بين المواطنين.

وحسب ما جاء في بيان خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية باتنة، فقد أسفرت مداهمة مسكن المتهم عن حجز مصحف مدنس و 7 كتب خاصة بالسحر، وكمية من البارود وخواتم وسوائل مختلفة، وطلاسم وبيض دجاج تستعمل في الشعوذة، وملابس رجالية ونسائية، بالإضافة الى حجز سلاح ناري تقليدي و 6 خراطيش معبأة، ومبلغ مالي مقدر بـ 16 مليون سنتيم.

وهي العملية الثانية من نوعها في ظرف أقل من شهر، بعد العملية التي نفذها قبل أيام عناصر الأمن الحضري الخارجي لبلدية “وادي الماء”، والتي أسفرت عن توقيف مشعوذة تمت إدانتها من طرف محكمة مروانة بـ 10 سنوات سجنا نافذا، في حكم يعدّ سابقة حقيقية في مثل هذه القضايا، الأمر الذي خلّف ارتياحا كبيرا بين عموم سكان ولاية باتنة.

إلى ذلك، تتزايد يوما بعد يوم أصوات من هنا وهناك، تنادي إلى تطهير المجتمع من ظاهرة السحر والشعوذة التي دمرت عائلات بأكملها، وتسببت في حدوث الكثير من حالات الطلاق والانتحار والأمراض النفسية والمتعصية.

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توفيت عصر اليوم الإثنين عجوز فيما تم إنقاذ إمرأتين من عائلة وحدة اختناقا بالغاز بحي 300 مسكن بمدينة باتنة.

وحسب مصادر النهار اونلاين الحادث وقع بحي 300 مسكن وتمثل في تسرب الغاز بأحد المنازل بباتنة. ما خلف وفاة عجوز 71 سنة من عمرها. اجلاء إمرأتين (31 و 36 سنة على التوالي من عائلة واحدة.

تم تحويلهما من طرف مصالح الحماية المدينة الى المستشفى الجامعي. فيما نقلت جثة الضحة الاولى الى مصلحة الحفظ.

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