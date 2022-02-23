شرطة “تالخمت” في باتنة توقف مشعوذا مسلحا وتحجز كتب سحر وبيضا وعقاقير!
تمكنت، أول أمس، عناصر الأمن الحضري الخارجي في بلدية “تالخمت” بولاية باتنة، من وضع حد لنشاط مشعوذ يبلغ من العمر 66 سنة، في عملية لقيت ارتياحا كبيرا بين المواطنين.
وحسب ما جاء في بيان خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية باتنة، فقد أسفرت مداهمة مسكن المتهم عن حجز مصحف مدنس و 7 كتب خاصة بالسحر، وكمية من البارود وخواتم وسوائل مختلفة، وطلاسم وبيض دجاج تستعمل في الشعوذة، وملابس رجالية ونسائية، بالإضافة الى حجز سلاح ناري تقليدي و 6 خراطيش معبأة، ومبلغ مالي مقدر بـ 16 مليون سنتيم.
وهي العملية الثانية من نوعها في ظرف أقل من شهر، بعد العملية التي نفذها قبل أيام عناصر الأمن الحضري الخارجي لبلدية “وادي الماء”، والتي أسفرت عن توقيف مشعوذة تمت إدانتها من طرف محكمة مروانة بـ 10 سنوات سجنا نافذا، في حكم يعدّ سابقة حقيقية في مثل هذه القضايا، الأمر الذي خلّف ارتياحا كبيرا بين عموم سكان ولاية باتنة.
إلى ذلك، تتزايد يوما بعد يوم أصوات من هنا وهناك، تنادي إلى تطهير المجتمع من ظاهرة السحر والشعوذة التي دمرت عائلات بأكملها، وتسببت في حدوث الكثير من حالات الطلاق والانتحار والأمراض النفسية والمتعصية.
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توفيت عصر اليوم الإثنين عجوز فيما تم إنقاذ إمرأتين من عائلة وحدة اختناقا بالغاز بحي 300 مسكن بمدينة باتنة.
وحسب مصادر النهار اونلاين الحادث وقع بحي 300 مسكن وتمثل في تسرب الغاز بأحد المنازل بباتنة. ما خلف وفاة عجوز 71 سنة من عمرها. اجلاء إمرأتين (31 و 36 سنة على التوالي من عائلة واحدة.
تم تحويلهما من طرف مصالح الحماية المدينة الى المستشفى الجامعي. فيما نقلت جثة الضحة الاولى الى مصلحة الحفظ.
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لقي 4 أشخاص حتفهم، مساء اليوم الجمعة، إثر اختناقهم بغاز أحادي أكسيد الكربون بولاية قسنطينة.
وحسب مصادر النهار أونلاين، فإن الضحايا الأربع عُثر عليهم جثثا هامدة على الساعة 21:38 اليوم الجمعة.
و يقيم الضحايا الأربع بشقة في المدينة الجديدة علي منجلي.
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وحسب مصادر النهار، فإن الضحايا الثلاثة عُثر عليهم جثثا هامدة في منزلهم العائلي بجبل مساعد.
ويتعلق الأمر بكل من الأب الذي يعمل مؤذنا بمسجد الفتح، وزوجته المعلمة وابنتيهما.
هذا وقد تم نقل جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين الملح.
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كما توفي 95 شخصا إختناقا بالغاز و انقاذ 2006 آخرين من موت محقق من طرف عناصر الحماية المدنية منذ الفاتح من شهر جانفي من السنة الجارية.
وفي بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد توفي 95 شخصا اختناقا بالغاز، وانقاذ 2006 آخرين تم إنقاذهم من موت محقق من طرف عناصر الحماية المدنية
منذ الفاتح من جانفي 2021 جراء الاختناقات بغاز احادي الكربون Co المتسرب من مختلف وسائل التدفئة.
و في هذا السياق تذكر و تدعو المديرية العامة للحماية المدنية لأخذ المزيد من الحيطة و الحذر. و كذا إتباع النصائح الوقائية للحفاظ على أرواحهم.
بالمقابل من خلال عدم غلق فتحات التهوية، لضمان عملية تهوية مستمرة داخل المنازل. و القيام دائما بتهوية المنزل عند استعمال أجهزة التدفئة.
بالاضافة الى تهوية المنازل لا تقل عن 10 دقائق يوميا و عدم غلق فتحات التهوية في المنازل خاصة في أماكن تواجد وسائل التدفئة أو سخانات الماء.
كما دعت القيام بصيانة دورية و دائمة لمختلف أجهزة التدفئة من طرف أخصائي في الترصيص، وعدم إستعمال الوسائل التقليدية كالطابونة أو آلات الطبخ كوسائل تدفئة.
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