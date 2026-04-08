شرطة تقصراين توقف شخصا مختصا في السرقة من المركبات بالعاصمة

تمكن أفراط الشرطة بالأمن الحضري الخامس تيقصراين التابعة لأمن المقاطعة الإدارية بئر مراد رايس، من الإطاحة بمشتبه فيه مختص في السرقة من داخل المركبات. وضبط الأدوات المستعملة في الجريمة وتسترجع المسروقات.

قضية الحال إنطلقت أطوارها بعد تلقي ذات المصالح لشكوى من طرف أحد الأشخاص. بخصوص تعرضه للسرقة من داخل مركبته. وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، باشرت المصالح التحريات الميدانية وباستعمال الوسائل التقنية تم تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

وأسفرت العملية عن استرجاع هاتفين نقالين بقيمة 76 مليون. تم إقتنائهما عن طريق سحب الأموال من البطاقة الذهبية الخاصة بالضحية. جهاز التحكم عن بعد يستعمل في التشويش على مفاتيح السيارات. سماعات طبية وختم طبي. وكذا مركبة مستعملة في عملية السرقة.

