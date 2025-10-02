شرطة تلمسان تحجز أكثر من 300 قنطار من الجبن الفاسد 

تمكنت مصالح الشرطة بتلمسان، ممثلة في الأمن الحضري بوهناق، التابع لأمن دائرة منصورة، من حجز كمية ضخمة من مادة الجبن الفاسد منتهية الصلاحية، كانت موجهة للاستهلاك البشري.

العملية جاءت بعد ورود معلومات حول نشاط غير قانوني لأحد المتعاملين الاقتصاديين صاحب مجبنة، يقوم بتزوير تواريخ صلاحية الجبن التالف بهدف تسويقه على المستوى الوطني، رغم علمه المسبق بمخاطر هذه المادة على الصحة العمومية.

وبعد استغلال المعطيات، نجحت عناصر الشرطة في توقيف المعني متلبسًا بحيازة كمية من الجبن المزور على متن مركبته. لتفضي التحقيقات إلى حجز 110 قناطير من الجبن الفاسد داخل مجبنته.

كما أسفرت عملية التفتيش، بالتنسيق مع النيابة المختصة، عن ضبط 200 قنطار إضافية داخل مخزنين تابعين له.

وبعد استكمال التحقيق، أنجز ملف قضائي ضد المتورط بتهم تتعلق بحيازة منتجات منتهية الصلاحية، التزوير، تعريض حياة المواطنين للخطر والخداع التجاري، قدّم بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة.