شرطة تلمسان تحجز كمية معتبرة من المخدرات

تمكنت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تلمسان، بحر هذا الأسبوع، من حجز كمية معتبرة من المخدرات.

العملية جاءت بناءً على معلومات وردت إلى ذات الفرقة تفيد بوجود نشاط مشبوه لنقل كمية معتبرة من المخدرات. قادمة من ولاية بشار باتجاه مدينة سبدو.

استغلالا للمعطيات قامت قوات الشرطة بوضع مخطط ميداني بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا أسفر عن توقيف (03) أشخاص مشتبه فيهم، وحجز مركبة سياحية استعملت في نقل المخدرات التي قدرت بـ 02 كلغ 240 غرام كيف معالج.

بعد إستفاء إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.

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