شرطة تلمسان تحجز كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية

تمكنت عناصر أمن دائرة الحناية (ولاية تلمسان) من تفكيك نشاط جماعة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة.

العملية جاءت بناءً على معلومات مفادها ممارسة نشاط مشبوه من طرف جماعة إجرامية منظمة. مختصة في المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، على مستوى وسط مدينة الحناية.

وتمكن محققو الشرطة القضائية بالمصلحة ذاتها، بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليمياً، من توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم. مع ضبط وحجز 13.393 كبسولة من نوع “بريغابالين 300 ملغ”. و3.882 كيلوغراماً من المخدرات (كيف معالج). كمية من المخدرات الصلبة قدرت بـ 2.14 غراماً كوكايين، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدر بـ 15.500 دينار.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الرمشي، عن قضية: جناية الحيازة، التخزين، المتاجرة والنقل والعرض للبيع للمخدرات والمؤثرات العقلية والمخدرات الصلبة (كوكايين) بطريقة غير مشروعة ضمن جماعة إجرامية منظمة..