شرطة تلمسان تحجز 3200 قرص “بريغابالين”

تمكنت مصالح أمن ولاية تلمسان بحر الأسبوع الجاري، من تفكيك نشاط جماعة إجرامية منظمة تنشط في الإتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية. مع ضبط 3200 كبسولة بريغابالين وتوقيف 3 أشخاص من عناصرها.

هذه العملية التي نفذها عناصر الأمن الحضري الرابع بأمن الولاية، جاءت عقب الكشف عن نشاط إجرامي لشخص يتمثل في إستغلال غرفة يستأجرها بأحد الفنادق الكائنة بمدينة تلمسان لتخزين وترويج المؤثرات العقلية. حيث تمكن محققوا المصلحة من توقيف المشتبه فيه مع ضبط هذه الكمية من السموم مخبأة على مستوى ذات الغرفة. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدر بأزيد من 82 مليون سنتيم من العائدات الإجرامية. ومواصلة في التحريات تم تحديد هوية شريكيه (02) الآخرين وتوقيفهما.

كما أسفرت العملية المنجزة تحت إشراف النيابة المختصة كذلك، عن إسترجاع (01) مركبة سياحية كانت تستغل في النشاط الإجرامي.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بتلمسان.

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