شرطة تلمسان تحجز 66 كيلوغرام من الكيف المعالج

أطاحت قوات الشرطة لأمن ولاية تلمسان، بجمعية أشرار تنشط في الاتجار غير الشرعي بالمخدرات، متكونة من 4 أشخاص مشتبه فيهم، وحجز 66 كيلوغرام من الكيف المعالج كانت موجهة للترويج.

حيثيات العملية التي نفذتها عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لبني بوسعيد بالتنسيق مع عناصر أمن ذات الدائرة،

تمت على إثر إستغلال معلومات مفادها وجود 4 أشخاص مشتبه فيهم بصدد نقل كمية معتبرة من الكيف المعالج على متن إحدى المركبات،

وبعد تحديد مواصفاتها وتقفي تحركاتها، تم وضع خطة أمنية سمحت بتوقيف المركبة،

وبإخضاعها لعملية التفتيش الدقيق عثر بداخلها على ثلاث حقائب ظهرية وحزمتين من الكيف المعالج، قدر وزنها بـ 66 كيلوغرام.

ليتّم تحويل الموقوفين والمحجوزات للمصلحة وفتح تحقيق في القضية.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق، تّم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.