شرطة تلمسان تحرر فتاة من خاطفيها

تمكن عناصر الشرطة بالأمن الحضري الرابع لأمن ولاية تلمسان من تحرير فتاة قاصر من قبضة خاطفيها نهاية الأسبوع الماضي.

يتعلق الأمر بفتاة قاصر تبلغ من العمر17 سنة وتنحدر من ولاية وهران.

تمت عملية إختطاف الفتاة من طرف شاب يبلغ من العمر 24 سنة رفقة شريكين إثنين ليلا بالقرب من إذاعة تلمسان المحلية.

تم إرغام الفتاة على ركوب سيارة من نوع “أتوس” محاولين الإعتداء عليها جنسيا بعدما قاموا بتوجيهها خارج المدينة.

تفيد المعلومات أن الضحية قدمت من ولاية مستغانم إلى ولاية تلمسان لحضور حفلة عيد ميلاد صديقها الذي تعرفت عليه عبر “الفايسبوك”.

تمكن عناصر الأمن من تحرير الفتاة من طرف خاطفيها وإخلاء سبيلها وتقديم المتورطين إلى وكيل الجمهورية بمحكمة تلمسان.

أمر قاضي الأحداث بإيداع المتورطين الحبس المؤقت مع تسليم القاصر لولي أمرها.