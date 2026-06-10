شرطة تلمسان تطيح بشبكة لترويج المخدرات وتحجز أكثر من 1500 قرص مهلوس

تمكنت مصالح أمن ولاية تلمسان، خلال الأسبوع الفارط، من توجيه ضربة جديدة لشبكات الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. من خلال عمليتين أمنيتين متتاليتين أسفرتا عن توقيف سبعة أشخاص. ينشطون في هذا النشاط الإجرامي على مستوى أحياء وسط مدينة تلمسان.

وجاءت هذه العمليات التي نفذها عناصر الأمن الحضري الثالث، عقب استغلال معلومات مؤكدة تفيد بقيام شخصين بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وسط فئة الشباب. وبعد تكثيف التحريات وتفعيل العمل الاستعلاماتي، تم توقيف المشتبه فيهما وتفتيش مسكنيهما بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا. حيث عُثر على كمية معتبرة من الكيف المعالج والمؤثرات العقلية.

ومواصلة للتحقيقات، تمكنت ذات المصالح من توقيف خمسة أشخاص آخرين يشتبه في ارتباطهم بالشبكة الإجرامية. مع حجز 1524 قرصا من المؤثرات العقلية بمختلف الأنواع، و155 غراما من الكيف المعالج. بالإضافة كذلك إلى 14 قنينة من دواء مخدر، فضلا عن مبلغ مالي يفوق 23 مليون سنتيم يُعتقد أنه من عائدات النشاط الإجرامي.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قضائية في حقهم

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