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شرطة تلمسان تفكك جمعية أشرار مختصة في السطو على المنازل

أخبار الجزائر
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شرطة تلمسان تفكك جمعية أشرار مختصة في السطو على المنازل
بقلم أمين مسعودي

تمكنت مصالح أمن دائرة أولاد ميمون في تلمسان، من تفكيك جمعية أشرار مختصة في السطو على المساكن والإعتداء على المواطنين.

وتتكون العصابة من 14 شخص تتراوح أعمارهم بين 21 سنة و38 سنة، معتادي الإجرام.

وحجزت ذات المصالح، مجموعة من الأسلحة البيضاء والعصي الخشبية المستعملة في أفعالهم الاجرامية وسيوف من الحجم الكبير، وسكاكين مختلفة الاحجام والانواع ، وساطور حديدي.

بالإضافة إلى كمية من المشروبات الكحولية.

المشتبه فيهم كانوا في حالة سكر، حيث أبدوا مقاومة لعناصر الأمن أثناء عملية توقيفهم.

ليتم تحويل جميع الأطراف والمحجوزات إلى مقر الأمن لاستكمال الإجراءات القانونية بإنجاز إجراء جزائي في شأن القضية، وتقديمهم بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة أولاد ميمون.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=755584

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