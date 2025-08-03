شرطة تلمسان تفكك شبكة إجرامية مختصة في الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية

تمكنت شرطة تلمسان ممثلة في الأمن الحضري الثالث بحر الأسبوع المنصرم، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة. مختصة في الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتوقف 10 أشخاص متورطين في القضية.

العملية جاءت على إثر معلومات مفادها وجود نشاط مشبوه لجماعة إجرامية منظمة تستغل مسكن بوسط مدينة تلمسان. لترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

على إثر هذه المعطيات تم مباشرة العمل الميداني من طرف عناصر الشرطة بذات المصلحة، حيث أسفرت عملية تفتيش المسكن بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا عن توقيف 10 أشخاص مشتبه فيهم مع حجز وضبط 251 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ و90 قطعة من المخدرات (كيف معالج) ومبلغ مالي قدره 17 مليون سنتيم. من العائدات الإجرامية ودراجة نارية من نوع SCOOTER كانت تستعمل لنقل السموم.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان عن قضية ” تكوين جماعة إجرامية منظمة. بغضر الإتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة