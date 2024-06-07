شرطة تلمسان تفكك شبكة إجرامية مختصة في الإعتداء وسرقة موزعي طرود الشركات الخاصة

وضعت قوات الشرطة بأمن ولاية تلمسان حدا لنشاط جمعية أشرار مختصة في الإعتداء و سرقة موزعي طرود الشركات الخاصة.

حيث ينتهج أفراد هده الشبكة المتكونة من 3 أفراد بينهم إمرأتين من ذوي السوابق القضائية أسلوب إجرامي خطير يتمثل في إستدراج ضحاياهم من موزعي الطرود عبر الهاتف عن طريق طلب جلب طرود تحتوي على مقتنيات مختلفة يتم شراؤها عبر المواقع الإلكترونية على أن يتم تسديد مبالغها بعد تسلمها من طرف الموزعين، في حين يضرب المجرمون موعدا مع الموزعين في أماكن منعزلة تخلو من المارة من المواطنين ليتم الإعتداء عليهم بالأسلحة البيضاء و من تم سلب الطرود.

مصالح الأمن الحضري الثالث ترصدت تحركات أفراد هذه العصابة و ألقت القبض عليهم في حالة تلبس مع حجز أسلحة بيضاء و إسترجاع جميع المسروقات وسط إرتياح كبير لدى الضحايا من موزعي الطرود.

بعد إستيفاء الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم قدموا بموجبه أمام الجهات القضائية.