شرطة تلمسان تفكك شبكة إجرامية منظمة وتحجز مخدرات ومؤثرات عقلية

تمكنت مصالح أمن ولاية تلمسان، ممثلة في فرقة البحث والتحري، خلال الأسبوع المنصرم. من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والمشروبات الكحولية. مع توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه في تورطهم في القضية.

وجاءت هذه العملية النوعية بناءً على معلومات مؤكدة تفيد بنشاط شبكة إجرامية تقوم بترويج هذه السموم داخل أحد المساكن بمدينة أولاد ميمون. حيث باشرت عناصر الشرطة تحرياتها الميدانية بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليمياً.

وأسفرت العملية، عقب تفتيش مسكن المعني، عن توقيف المشتبه فيهم وحجز كمية معتبرة من المحجوزات. تمثلت في 1276 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع، و153 قرصاً مهلوساً من نوع “بريغابالين”. إضافة إلى كمية من المخدرات “كيف معالج”، فضلاً عن مبلغ مالي يفوق 88 مليون سنتيم يشتبه في كونه من عائدات النشاط الإجرامي. إلى جانب مركبة سياحية كانت تُستعمل في عمليات الترويج.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا. فيما تبقى الجهود الأمنية متواصلة لمكافحة مختلف أشكال الجريمة وحماية المجتمع

