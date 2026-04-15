شرطة تلمسان توجه نداءً حول شخص بتهمة انتحال صفة

تمكنت مصالح الأمن بولاية تلمسان من توقيف شخص مشتبه به في انتحال صفة منظمة قانونا جنحة النصب.

وحسب بيان لذات المصالح، فإنه وطبقا لأحكام المادة 6/26 من قانون الإجراءات الجزائية، وبناءً على إذن نيابة الجمهورية لدى محكمة تلمسان تنهي مصالح أمن ولاية تلمسان الى علم المواطنين. أن الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية قامت بتوقيف الشخص الظاهر في الصورة. ويتعلق الأمر بالمدعو “ب ص” متورط في قضية ” التدخل بغير صفة في الوظائف العمومية - جنحة انتحال صفة منظمة قانونا – جنحة النصب ” مستغل الرقم الهاتفي التالي : 0668348854.

ووجهت مصالح أمن ولاية تلمسان، نداءً لكل شخص يكون قد وقع ضحية للشخص السالف الذكر التوجه إلى محكمة تلمسان. أو التقدم الى مقر أمن ولاية تلمسان أو إلى أقرب مقر للشرطة. عبر تراب الجمهورية لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.

