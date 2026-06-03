شرطة تلمسان تُحبط نشاط شبكة إجرامية منظمة لتهريب المهاجرين وتبييض الأموال

تمكنت مصالح أمن دائرة مغنية التابعة لأمن ولاية تلمسان من تفكيك شبكة إجرامية منظمة. تنشط في مجال تهريب المهاجرين غير الشرعيين خارج الوطن باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. مع تعريض حياة المهاجرين للخطر إضافة إلى تورطها في عمليات تبييض الأموال.

وتعود حيثيات القضية إلى تحريات معمّقة باشرتها مصالح الشرطة كشفت عن نشاط شخص يشتبه في توليه تنظيم وتدبير عمليات تهريب مهاجرين غير شرعيين، يتم استقدامهم من بعض الدول المجاورة. على غرار تونس والمغرب قبل تجميعهم بالمناطق الساحلية الغربية للبلاد تمهيدا لنقلهم سرا عبر البحر نحو دول أوروبية.

وأسفرت العملية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة، عن توقيف المشتبه فيه وحجز مبلغ مالي يفوق 830 مليون سنتيم. يشتبه في كونه من عائدات النشاط الإجرامي إلى جانب 15 هاتفا ذكيا مزودا بشرائح هاتفية تحمل أرقاما أجنبية كانت تُستعمل في التنسيق والإعداد لعمليات التهريب.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، جرى تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مغنية بتلمسان.

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