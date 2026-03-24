شرطة تلمسان تُفكّك شبكة إجرامية لتهريب المخدرات باستعمال “الدرون”

تمكنت مصالح أمن ولاية تلمسان، ممثلة في فرقة البحث والتدخل، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في الاتجار غير المشروع بالمخدرات. تتكون من 4 أشخاص من بينهم امرأة، يمتد نشاطها إلى إحدى ولايات الوسط.

وجاءت هذه العملية النوعية بناءً على معلومات مؤكدة حول نشاط مشبوه لأحد الأشخاص. كان يستغل طائرات مسيّرة “درون” في تهريب المخدرات. انطلاقاً من دولة المغرب نحو المناطق الحدودية الغربية للوطن.

وبعد عمل ميداني محكم، وبالتنسيق مع النيابة المختصة، تمكنت قوات الشرطة من توقيف المشتبه فيه الرئيسي. حيث ضبط بحوزته كمية معتبرة من المخدرات (كيف معالج). إضافة إلى طائرة مسيّرة كانت مخبأة داخل مسكنه العائلي بإحدى البلديات الحدودية.

وأسفرت مواصلة التحقيقات عن توقيف 3 أشخاص آخرين، من بينهم امرأة، يشتبه في تورطهم كشركاء ضمن نفس الشبكة الإجرامية.

كما مكذنت العملية من حجز كمية إجمالية قدرت بـ 16 كلغ و650 غراماً من الكيف المعالج، وطائرة مسيرة كانت تستعمل في عمليات التهريب. إلى جانب جهازين لاسلكيين للاتصال، ومبلغ مالي يفوق 50 مليون سنتيم من العملة الوطنية. بالإضافة كذلك إلى 300 أورو من العملة الأجنبية، يرجح أنها من عائدات النشاط الإجرامي. فضلاً عن ثلاث مركبات سياحية كانت تُستعمل في تنقل أفراد الشبكة.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليمياً

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور