شرطة تمنراست تحبط محاولة سرقة من مكتب بريد “صورو”

على اثر اتصال هاتفي من طرف احد المواطنين عبر الخط الاخضر 48-15 مفاده أن أبواب مكتب بريد الكائن بحي صورو مفتوح والشباك الخاص بالنافذة منزوع،

على اثر هذا انتقلت عناصر الشرطة على جناح السرعة الى عين المكان اين لفت انتباههم تواجد اشخاص مشتبه فيهم بالقرب من مكتب البريد، وعند محاولة التقرب منهم لاذوا بالفرار الى وجهة مجهولة.

عند معاينة المكتب البريدي من طرف مصالح الشرطة لاحظوا ان الشباك الخارجي للنافذة منزوع والباب الرئيسي مفتوح.

بالتنسيق مع مديرة المكتب البريدي تبين انه لم يتم سرقة أي شيء ذا قيمة مالية أو طبيعة قانونية كما لم تسجل اي تخريب ولا خسائر سواء مادية أو بشرية بالمكتب السالف الذكر.

مصالحنا الممثلة في المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تمنراست قامت بفتح تحقيق في القضية من أجل الوصول لهوية الفاعلين و توقيفهم.