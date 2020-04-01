شرطة تمنراست تحجز 120 طن من الفرينة

تمكنت الفرقة الإقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية من حجز كمية معتبرة من المواد الغذائية المدعمة.

وتقدر كميةالمحجوزات، بـ120 طن من مادة الفرينة، وجدت داخل مخزن غير مصرح به.

حسب بيان لذات المصالح، فإن حيثيات القضية تعود لورود معلومات مؤكدة عن تواجد مخزن بحي باب الزوار بتمنراست.

وأضاف البيان، أن المخزن يحتوى على كمية كبيرة من المواد الغذائية المدعمة تتمثل في مادة الفرينة.

وقامت ذات المصالح بإعداد خطة ميدانية محكمة وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة تمنراست، تم إستصدار إذن بالتفتيش للمخزن، أين تم ضبط الكمية وحجزها، كما تم فتح تحقيق في القضية.