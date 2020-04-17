شرطة تمنراست تحجز 4200 لتر من الوقود

تمكنت فرقة البحث والتدخل(BRI) بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتمنراست، من إحباط محاولة تهريب كمية معتبرة من مادة الوقود .

وأفاد بيان لذات المصالح، أن حيثيات القضية تعود لمعلومات وردة إلى الفرقة مفادها وجود مكان في أحد المسالك الجبلية يستغل من طرف المهربين من أجل تجميع كميات معتبرة من الوقود لتهريبه.

من جهتها تنقلت عناصر الفرقة إلى عين المكان وبعد عملية البحث والترصد،تم العثور على كمية معتبرة من مادة الوقود تقدر بحوالي (4200 لتر)، كانت معبأة على براميل وصفائح بلاستيكية مختلفة الأحجام ، ليتم تحويل المحجوزات إلى المقر وفتح تحقيق في القضية.