شرطة تمنراست تطيح بجمعية أشرار وتسترجع مركبة مسروقة

تمكنت مصالح أمن ولاية تمنراست خلال الأسبوع الماضي من إسترجاع مركبة مسروقة بجميع وثائقها من نوع طيوطا HJ60.

والإطاحة بجمعية أشرار مختصة في السرقة تتكون من ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم مابين “20 و 25 سنة”.

الذين قاموا بسرقة المركبة باستعمال مفاتيح مصطنعة، وحاولوا تهريبها خارج التراب الوطني لبيعها وإقتسام عائداتها.

تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ 10 جويلية 2018 ، أين تقدم شقيق الضحية إلى الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية.

للتبليغ عن سرقة مركبة شقيقه بحي صورو الجامع بتمنراست من قبل مجهولين، لتباشر بعدها عناصر الشرطة البحث والتحري عنها.

إلى أن وردت معلومات تفيد بوجود مركبة تحمل نفس المواصفات على بعد 100 كلم عن مدينة عين قزام عالقة في كثبان رملية.

على بعد 40 متر عن الطريق، ليتم العثور على المركبة المسروقة، وتوقيف شخصين بجانبها بصدد تصليح العطب الموجود بها.

ومن خلال المعاينة الميدانية الأولية للمركبة تبين أن المركبة تعرضت إلى حادث مرور أدى إلى تحطيم عدد من أجزائها.

تم التنقل إلى أمن الدائرة والقيام بالإجراءات اللازمة ، مع تحويل المشبه فيهما إلى مقر أمن الولاية، أين اعترفا بالجرم المنسوب إليهما.

حيث خططا لفعل السرقة وقيادتها إلى مدينة عين قزام ثم تهريبها إلى منطقة أقاديز بدولة النيجر لبيعها هناك باستعمال المسالك الترابية.

وأثناء التحقيق تبين أن للفاعلين شريك ثالث في العملية ليتم توقيفه معترفا بالجرم المنسوب إليه.

وبعد استكمال جميع الإجراءات تم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة بتمنراست التي أصدرت في حقهم أمر إيداع.

بالمؤسسة العقابية، عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية، إنتحال إسم الغير.

السرقة بتوفر ظرفي الليل والتعدد واستعمال مفاتيح مصطنعة ومحاولة التهريب.