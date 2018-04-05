شرطة تمنراست تفك لغز جريمة قتل في ظرف قياسي.
بقلم حاجي عبد الرزاق/ ه.ش
تمكنت الشرطة القضائية بأمن ولاية تمنراست من فك لغز جريمة قتل وتوقيف شخصين “20 و22 سنة” لتورطهم في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.
والجريمة راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر بعد تعرضه لعدة طعنات على مستوى القلب بحي قطع الواد.
والفور تنقل الشرطة لعين المكان وتطويق مسرح الجريمة، هذا الأخير لفظ أنفاسه قبل وصوله للمستشفى متأثرا بجراحه.
وباشرت ذات المصالح التحقيق واعترف القاتل بالجرم المنسوب إليه وانه هو من قام بالاعتداء على الضحية بواسطة سلاح ابيض.
بعد الإنتهاء من إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة التي أصدرت في حقهما أمر إيداع.
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