شرطة تمنراست توقف شخصًا تورّط في جريمة قتل

تمكنت شرطة تمنراست من توقيف شخص متورط في جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.

العملية تعود إلى استقبال مصلحة الاستعجالات الطبية بحي تبركات شخصًا مصابًا بطعنة بواسطة سلاح أبيض، ليفارق الحياة بعد تلقيه الإسعافات الأولية.

وباشرت عناصر الفرقة المحقّقة، على الفور، تحرياتها المعمقة في القضية، والتي أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه ومكان إقامته. ليتم توقيفه بأحد أحياء وسط المدينة.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.