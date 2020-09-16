شرطة تمنراست توقف شخص متورط في قضية الإستهزاء بالمعلوم من الدين وبشعائر الإسلام

في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها ، تمكنت مصالح الأمن الحضري الثالث من توقيف شخص يبلغ من العمر 74 سنة ، متورط في قضية الاستهزاء بالمعلوم من الدين و بشعائر الاسلام .

وقائع القضية تعود الى استغلال معلومات مفادها وجود شخص يستغل مسكن بحي فيراج أنكوف لممارسة طقوس السحر و الشعوذة ، عليه و بالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة تمنراست تم استصدارإذن بالتفتيش لمسكن المشتبه فيه الذي كان ايجابيا ، أين تم حجز مجموعة من (المصاحف ، كتب سحر ، أوراق مدون عليها طلاسم و تمائم و عقاقير ) بالاضافة لمبلغ مالي مقدر بـ 2.711.500 دج .

بعد استكمال الإجراءات تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية والتي أصدرت في حقه سنة حبس غير نافذة و غرامة مالية قدرها 100.000 دينار جزائري .