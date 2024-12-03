شرطة تندوف تضبط 7485 كبسولة من نوع بريغابالين

أحبطت المصالح العملياتية لأمن ولاية تندوف، ممثلة في عناصر الشرطة للأمن الحضري الثاني، نشاط رعية من جنسية أجنبية، مع ضبط 7485 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين 300 ملغ.

العملية تمت على إثر معلومات مؤكدة مفادها محاولة شخص أجنبي الجنسية تمرير كمية معتبرة من المؤثرات العقلية لأجل ترويجها بحي الحكمة بإقليم الولاية.

وأسفرت التحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيه على متن مركبة سياحية. وبعد إخضاعها للتفتيش الدقيق، عثر بالصندوق الخلفي للمركبة على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية، قدرت بـ 7485 كبسولة من نوع بريغابالين 300 ملغ أجنبية الصنع.

تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا عن قضية تهريب المؤثرات العقلية على أعلى درجة من الخطورة، تهدد الأمن والاقتصاد الوطني والصحة العامة في إطار جماعة إجرامية منظمة، مع الحيازة عليها بطريقة غير مشروعة.