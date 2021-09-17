شرطة تنس بالشلف توقف مبحوث عنهم لدى الجهات القضائية

في إطار مهامها في مكافحة مختلف أشكال الإجرام الحضري عبر إقليم اختصاصها. قامت شرطة أمن دائرة تنس بولاية الشلف بحر الأسبوع الجاري بمعالجة قضايا متعددة واستيقاف أشخاص مبحوث عنهم.

وتم توقيف 3 أشخاص أعمارهم بين 25 و35 سنة و ضبط قطع من الكيف المعالج وزنها 120 غ .

وفي قضية السرقة في حالة تلبس توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة. وفي قضية السرقة تحت طائلة التهديد تورط شخص واحد يبلغ 19 سنة.

كما تم توقيف خمسة أشخاص أعمارهم بين 30-48 سنة عن قضية إبعاد قاصر والفعل المخل بالحياء. مع تحريضها على الفسق وفساد الأخلاق.

كما تم توقيف 17 شخص مبحوث عنهم لدى الجهات القضائية.