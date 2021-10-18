شرطة تنيرة تضع حدا لنشاط مجموعة أشرار تزور العملة الوطنية

وضعت قوات الشرطة بأمن دائرة تنيرة بولاية سيدي بلعباس حدا لنشاط مجموعة أشرار خطيرة متكونة من 6 أشخاص تترواح أعمارهم بين 23 و 38 سنة.

اين تورطوت في تزوير العملة الوطنية ذات السعر القانوني من فئة 2000دج، مع الحيازة على المؤثرات العقلية قصد المتاجرة فيها.

وتم على إثر ذلك حجز أوراق نقدية مزورة نمن فئة 2000 دج و 72 قرص مهلوس من مختلف الأنواع.

بالإضافة الى مبلغ مالي قدره 36 ألف دينار جزائري يعتبر من عائدات ترويج هذه السموم ، في حين تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم عن قضية تكوين جمعية اشرار لغرض تزوير عملة وطنية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني قدموا بموجبه أمام النيابة .