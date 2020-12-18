شرطة تيبازة تطيح بشبكة دولية مختصة في ترويج المخدرات

تمكنت فرقة البحث والتدخل لأمن تيبازة، من تفكيك شبكة دولية تنشط بطريقة غير شرعية في استيراد وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وتم الإطاحة بهذه الشبكة، بحر هذا الأسبوع، بإقليم وتيبازة والولايات المجاورة لها، يقودها 3 أشخاص مشتبه فيهم محل أوامر بالقبض.

وجاءت العملية بعد استغلال معلومات مؤكدة عن النشاطات المشبوهة لأفراد الشبكة الإجرامية وهذا بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا.

وتم من خلال تحريات الضبطية القضائية تحديد هوياتهم ومكان تخزين هذه السموم.

وسمح بعد تدخل وحدات الشرطة من توقيف 12 شخصا مشتبه فيهم من أفراد الشبكة، ينحدرون من ولايات مختلفة.

كما تم حجز 2800 مؤثر عقلي، 3 مركبات سياحية كانت تستعمل في نقل وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وتم ضبط مبلغ مالي يقدر بـ 35 مليون سنتيم من عائدات الترويج، بالإضافة إلى 3أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام وهواتف نقالة.

وتندرج هذه العملية ضمن جهود المديرية العامة للأمن الوطني الرامية لضمان الوقاية والحماية لصحة الأشخاص والحفاظ عليها والمساهمة في ترقيتها.

​وتم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيهم مع تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.