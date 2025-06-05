شرطة تيبازة تطيح بشبكة لسرقة المركبات يقودها ميكانيكي واسترجاع 7 سيارات

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بأمن ولاية تيبازة، خلال الأسبوع الماضي. من شل نشاط شبكة إجرامية مختصة في سرقة المركبات.

الشبكة يقودها شخصان “كهربائي وميكانيكي” محترفان، استغلا خبرتهما التقنية في طمس وتغيير عن طريق التزوير في الأرقام التسلسلية للمركبات. بعد سرقتها باستعمال لوحات ذاكرة ومفاتيح مقلّدة ومن ثم بيعها بوثائق عليها أختام مزوّرة، وتوقف 04 أشخاص.

ومواصلة للتحقيق في قضية الحال وتوسيع دائرة الأبحاث، تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، أسفرت العملية عن ضبط وإسترجاع 07 مركبات محل سرقة. مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدر بـ 80 مليون سنتيم. معدات ووسائل إلكترونية تستعمل في السرقة. ضبط أختام ومفاتيح مقلدة ووثائق مزورة.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة، عن قضية تكوين جماعة إجرامية منظمة مختصة في سرقة المركبات.