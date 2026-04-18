شرطة تيبازة تُوقف مروج لأقراص الإكستازي

تمكنت شرطة تيبازة ممثلة في أمن دائرة الداموس، من توقيف مروج أقراص الإكستازي وضبطت بحوزته كمية من المخدرات “كيف معالج” وسكينين.

وحسب بيان للشرطة الجزائرية، جاءت العملية استغلالا لمعلومات مفادها وجود شخص يقوم بترويج المخدرات الصلبة، بأحد أحياء المدينة وما جاورها.

وبالتنسيق الدائم والنيابة المختصة، تم تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بحوزته كمية من أقراص الإكستازي، قطعة من الكيف المعالج وسكينين مع حجز مركبة كانت تستعمل في نقل وترويج هذه السموم.

وتم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة شرشال.