شرطة تيجلابين تلقي القبض على جماعة أشرار تورطوا في عدة قضايا السرقة

تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة للأمن الحضري الثالث بتيجلابين بأمن ولاية بومرداس، من فك لغز عدة سرقات

طالت العديد من المواطنين في ممتلكاتهم على مستوى إقليم المدينة، حسب بيان لمصالح الأمن الولائي، اليوم الأربعاء .

العملية جاءت على إثر تقديم العديد من المواطنين شكاوى بخصوص فعل السرقة والتي طالتهم في ممتلكاتهم وسلبهم أشياء ثمينة من مجوهرات

من المعدن الأصفر ومبالغ مالية ولواحق سيارات، لتباشر قوات الشرطة تحقيقاتها في هذه القضايا والبحث عن المشتبه فيهم

بالاستعانة بفرقة الشرطة العلمية لرفع البصمات من مكان السرقة والتعرف على المشتبه فيهم، ليتم القبض على خمسة أشخاص

تتراوح أعمارهم مابين 19 سنة و44 سنة، ينحدرون من مختلف مدن الولاية وإسترجاع بعض الأشياء المسروقة وإرجاعها إلى الضحايا

مع انجاز ملفات قضائية في حق المتورطين، ليتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، وفق ذات المصدر .