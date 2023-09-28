شرطة تيزي وزو توقف 6 أشخاص وتسترجع مركبة محل سرقة

تمكنت عناصر فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيزي وزو، من توقيف 6 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 23 سنة و34 سنة. الموقوفون ينحدرون من ولاية تيزي وزو مشتبه فيهم في قضية سرقة مركبة سياحية متبوعة بالعنف و الاعتداء.

العملية تمت إثر شكوى قيدها شخص كان عرضة للاعتداء والعنف من طرف أشخاص مجهولين مع سرقة مركبته.

وعلى إثر ذلك تم مباشرة التحريات تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو، والتي أسفرت من تحديد وايقاف شخصين مشتبه فيها، ليتم بعدها إيقاف 4 أشخاص متورطين في القضية.

ومكنت العملية من استرجاع المركبة محل السرقة مبلغ مالي مقدر 19000 دج، مع ضبط مركة أخرى استعملت في العمل الإجرامي ليتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو، بتاريخ 26 سبتمبر 2023، عن قضية السرقة باستعمال العنف، جنحة إخفاء أشياء مسروقة، جنحة المشاركة في السرقة باستعمال العنف.