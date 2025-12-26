شرطة تيسمسيلت تحتضن البطولة الجهوية للعدو على الطريق للناحية الغربية

احتضن مقر أمن ولاية تيسمسيلت فعاليات البطولة الجهوية للعدو على الطريق بين مصالح الشرطة للناحية الغربية، وذلك في إطار الموسم الرياضي 2025-2026، بمشاركة واسعة لمختلف مصالح الشرطة التابعة للناحية الغربية.

وتندرج هذه التظاهرة الرياضية ضمن البرنامج السنوي المسطر من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، الهادف إلى ترقية النشاط الرياضي داخل سلك الشرطة، لما له من دور محوري في تعزيز اللياقة البدنية والانضباط وترسيخ قيم التنافس الشريف والروح الرياضية.

وشهدت البطولة تنافساً قوياً بين المشاركين في أجواء تنظيمية محكمة، عكست الجاهزية البدنية العالية لمنتسبي الجهاز وحرصهم على تمثيل مصالحهم بأفضل صورة.

وتؤكد هذه المبادرة التزام مصالح الأمن الوطني بدعم الأنشطة الرياضية كرافد أساسي لتحسين الأداء المهني وتعزيز روح الفريق، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمة العمومية المقدمة للمواطن.