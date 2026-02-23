شرطة تيسمسيلت تفكك شبكة منظمة لترويج المخدرات وتوقف 7 أشخاص

تمكنت فرقة البحث والتدخل “BRI”، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيسمسيلت، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال ترويج المخدرات، مع توقيف 7 أشخاص ينتمون إلى ذات الشبكة.

وجاءت هذه العملية النوعية بعد تحريات دقيقة ومتابعة ميدانية معمقة باشرتها عناصر الفرقة تحت إشراف النيابة المختصة. حيث أسفرت الأبحاث عن تحديد هوية المشتبه فيهم وكشف مخططهم الإجرامي، ليتم توقيفهم تباعًا في عمليات متفرقة ومحكمة.

وأسفرت العملية عن حجز ثماني صفائح من الكيف المعالج بلغ وزنها الإجمالي 740 غرامًا. إضافة إلى مبلغ مالي يقدر بحوالي 34 مليون سنتيم يُشتبه في كونه من عائدات النشاط الإجرامي. فضلاً عن حجز مركبتين سياحيتين كانتا تُستعملان في تسهيل عمليات النقل والترويج.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة للنظر في التهم المنسوبة إليهم.

وتندرج هذه العملية في سياق الاستراتيجية الأمنية الرامية إلى تجفيف منابع الجريمة المنظمة. وحماية المجتمع من مخاطر المخدرات، بما يعزز الشعور بالأمن ويحافظ على السلم العام.