شرطة تيسمسيلت تفكك شبكتين إجراميتين وتحجز 7080 قرصًا وكبسولة من المؤثرات العقلية

تمكنت مصالح أمن ولاية تيسمسيلت، ممثلة في فرقة البحث والتدخل (BRI) التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من تفكيك شبكتين إجراميتين تنشطان في الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، مع توقيف ستة أشخاص وحجز كميات معتبرة من المؤثرات العقلية، إلى جانب مبالغ مالية ومركبتين سياحيتين.

وجاءت العملية الأولى عقب استغلال معلومات أمنية مدعومة بتحريات ميدانية دقيقة، وتحت إشراف النيابة المختصة، حيث أسفرت عن الإطاحة بثلاثة أفراد يشكلون شبكة إجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية.

كما مكنت العملية من حجز 6300 كبسولة من نوع بريغابالين 300 ملغ، ومبلغ مالي قدره 1.217.000 دج يشتبه في كونه من عائدات النشاط الإجرامي، إضافة إلى مركبة سياحية كانت تستغل في عمليات الترويج والتنقل.

وفي قضية ثانية، تمكنت الفرقة ذاتها، وتحت إشراف النيابة المختصة، من توقيف ثلاثة أشخاص آخرين ينشطون ضمن شبكة إجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية الاصطناعية، مع حجز 780 قرصًا من نوع إكستازي، إلى جانب مركبة سياحية كانت تستعمل في تنقلات أفراد الشبكة.

وباستكمال جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة. فيما تواصل مصالح أمن ولاية تيسمسيلت جهودها الميدانية لمكافحة شبكات الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، حفاظًا على الأمن العام وحماية المجتمع من هذه الآفة.