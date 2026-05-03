شرطة تيسمسيلت تفكك شبكتين إجراميتين وتسترجع 17 مركبة مسروقة ومهرّبة

تمكنت مصالح أمن ولاية تيسمسيلت، في عمليتين منفصلتين، من توجيه ضربتين موجعتين لشبكات الإجرام المنظم الناشطة في مجال تهريب المركبات وسرقتها. وذلك في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة مختلف أشكال الجريمة.

وفي القضية الأولى، نجحت فرقة مكافحة سرقة السيارات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتيسمسيلت، بعد تحريات معمقة وتحت إشراف النيابة المختصة. في تفكيك شبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمركبات، مع تورط عناصرها في التزوير واستعمال المزور في الملفات القاعدية. وأسفرت العملية عن توقيف شخصين واسترجاع 14 مركبة من مختلف الأنواع.

أما القضية الثانية، فجاءت ثمرة عمل استعلاماتي وتحريات ميدانية مكثفة دامت عدة أشهر، مكنت من شل نشاط شبكة مختصة في سرقة المركبات وتزوير هياكلها ووثائقها. وقد أسفرت العملية عن توقيف ثلاثة أشخاص واسترجاع ثلاث مركبات سياحية.

وبذلك، بلغ إجمالي المركبات المسترجعة 17 مركبة، فيما تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.

