شرطة تيسمسيلت تكثّف الحملات التحسيسية لتعزيز السلامة المرورية

تواصل مصالح أمن ولاية تيسمسيلت، ممثلة في المصلحة الولائية للأمن العمومي والأمن الحضري الثاني، تنظيم حملات تحسيسية موجهة لمستعملي الطريق، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز ثقافة السلامة المرورية والحد من حوادث المرور.

وتركّز هذه النشاطات التوعوية على توجيه السائقين إلى ضرورة احترام قانون المرور والالتزام بقواعد السياقة السليمة، مع التحسيس بمخاطر السلوكات المرورية غير الآمنة التي قد تتسبب في وقوع حوادث تهدد سلامة الأفراد وممتلكاتهم.

وتندرج هذه المبادرات ضمن المساعي المتواصلة لمصالح الأمن الوطني لترسيخ الوعي المروري لدى المواطنين والمساهمة في ضمان أمن وسلامة مستعملي الطريق.