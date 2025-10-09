شرطة حسين داي تضبط قرابة 2 كلغ من “الكيف”
بقلم أمينة داودي
تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بحسين داي بحر الأسبوع المنصرم. من شل نشاط شبكة إجرامية متكونة من شخصين. مع ضبط 01 كغ و 721 غ من المخدرات “قنب هندي”.
العملية نفذت عقب تحريات ميدانية مكثفة مكنت المحققين من كشف نشاط ىشبكة إجرامية مختصة في الإتجار غير المشروع بالمخدرات. ليتم تحديد هوية أفرادها و توقيفهم تباعا، مع ضبط هذه الكمية من السموم.
العملية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، مكنت أيضا من ضبط و إسترجاع مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 34.000 دج من من العائدات الإجرامية.
كما تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية، لدى محكمة سيدي أمحمد وفقا لملف إجراءات جزائية.
