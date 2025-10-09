شرطة حسين داي تضبط قرابة 2 كلغ من “الكيف”

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بحسين داي بحر الأسبوع المنصرم. من شل نشاط شبكة إجرامية متكونة من شخصين. مع ضبط 01 كغ و 721 غ من المخدرات “قنب هندي”.

العملية نفذت عقب تحريات ميدانية مكثفة مكنت المحققين من كشف نشاط ىشبكة إجرامية مختصة في الإتجار غير المشروع بالمخدرات. ليتم تحديد هوية أفرادها و توقيفهم تباعا، مع ضبط هذه الكمية من السموم.

العملية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، مكنت أيضا من ضبط و إسترجاع مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 34.000 دج من من العائدات الإجرامية.

كما تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية، لدى محكمة سيدي أمحمد وفقا لملف إجراءات جزائية.

