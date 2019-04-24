شرطة حي بن سونة توقف مروجي الأقراص المهلوسة بالشلف

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بحي بن سونة بأمن ولاية الشلف من توقيف شخص يبلغ 21 سنة،وفق بيان لمصالح الأمن الولائي.

يقوم ببيع وترويج المؤثرات العقلية في أوساط الشباب وسط مدينة الشلف،بعد الإستغلال الجيد لمعلومات من قبل عناصر ذات الفرقة

باشرت التحريات مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، مكنتهم في ظرف قياسي من توقيف المشتبه فيه

مع ضبط بحوزته كمية من الاقراص المهلوسة تقدربـ 60 قرص، تم تحويله إلى المصلحة لإستكمال الإجراءات،

أين أنجز في حقه ملف جزائي عن قضية حيازة والمتاجرة في الأقراص المهلوسة، أحيلا بموجبه أمام محكمة الشلف.