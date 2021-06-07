شرطة “خراطة” في بجاية توقف موظفا بقطاع الفلاحة متلبسا بتعاطي الرشوة!

بعد شكوى من فلاح أودع ملفا للاستفادة من دعم الدولة

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة “خراطة” التابعين لأمن ولاية بجاية، من توقيف شخص يشتغل في قسم الفلاحة بـ”خراطة”، بعد تورطه في قضية رشوة.

وحسب مصادر محلية مطلعة، فإن الموظف المشتبه فيه طلب مزية غير مستحقة من أحد الفلاحين بالمنطقة، قبل أن تتم الإطاحة به متلبسا.

وفي التفاصيل، أفادت مصادر “النهار”، أن العملية جاءت بعد شكوى من مواطن يشتغل في قطاع الفلاحة، يشكو من تعرضه للابتزاز بعد قيامه بإيداع ملف إداري لأجل الاستفادة من دعم الدولة.

وجاء في شكوى المواطن، أنه بعد عودته للاستفسار عن ملفه، طلب منه الموظف المسؤول مبلغا ماليا مقابل مساعدته لقبول ملفه.

وبعد اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وبالتنسيق مع السلطات القضائية المختصة، تم وضع خطة محكمة، من خلالها تم ضبط المشتبه فيه في حالة تلبس وبحوزته المبلغ المالي الذي سلمه له الضحية في مكتبه.

وقد جرى إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه بتهمة طلب وقبول بشكل مباشر مزية غير مستحقة لنفسه من أجل أداء عمل من واجباته.

وتم تقديم المشتبه فيه الموقوف للمثول أمام الجهات القضائية المختصة، وبعد جلسة المثول الفوري، صدر ضده أمر بإيداعه الحبس.