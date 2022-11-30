شرطة خنشلة تدعو مستعملي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة

دعت شرطة خنشلة مستعملي الطريق خاصة فئة سائقي الشاحنات الثقيلة، المركبات والدراجات النارية. بضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في فصل الشتاء. لما تسببه القيادة غير السليمة من مخاطر الطريق في ظل هذه الظروف الطبيعية الاستثنائية.

ومن بين الإرشادات والتدابير الموجهة للسواق من طرف أمن ولاية خنشلة، فقد التحلي بالهدوء. وإتباع جملة من النصائح التي من شأنها تجنب ما قد ينجر عنها من مخاطر. وهذا بتخفيض السرعة بالشكل الذي يمكّن من السيطرة على المركبة.

كما دعت إلى المراقبة التقنية الدورية للمركبات وأطر عجلاتها والإنارة ومنظومة الفرملة والأجهزة المختلفة للرؤية. وتوخي الحذر في المناطق الجبلية والغابية، التي تقل فيها الرؤية خاصة في فترات الليل مع ظهور الضباب.

وشددت على ضرورة وجوب التقليل من السرعة واحترام إشارات المرور داخل التجمعات السكنية. وبالقرب من المدارس والمؤسسات التعليمية.

ودعت أمن ولاية خنشلة، بالمناسبة المواطنين في المناطق التي تعرف تقلبات مناخية المتابعة الحثيثة. عبر وسائل الإعلام والإذاعات المحلية للنشرات الجوية الخاصة. بما يسمح لهم من الاطلاع على التوقعات الجوية وأخذ التدابير الكفيلة بتعزيز حماية المواطنين والممتلكات.

وتذكر مصالح أمن ولاية خنشلة، بالرقمين الأخضر 1548 وخط النجدة 17 وكذا تطبيق ألو شرطة. الموضوعين تحت تصرف المواطنين على مدار 24 ساعة. للإصغاء لانشغالاتهم والرد على طلباتهم المتعلقة بالنجدة وتقديم المساعدات لهم بالتنسيق مع الشركاء المعنيين.