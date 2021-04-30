شرطة زموري تقبض على خمسيني محل عدة أوامر بالقبض بتهمة التزوير في وثائق إدارية

تمكنت عناصر الشرطة للأمن الحضري زموري التابع لأمن دائرة برج منايل بولاية بومرداس من توقيف شخص يبلغ من العمر 50 سنة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الموقوف يقيم بمدينة زموري ، وله محل عدة أوامر بالقبض، بتهمة التزوير و إستعمال المزور في وثائق إدارية.

كما تمكنت ذات المصالح من إلقاء القبض على شخص ذو سوابق عدلية يبلغ من العمر 20 سنة، مقيم بزموري.

وعثر بحوزة الموقوف مخدرات وأقراص مهلوسة، ليتم تحويلهما للمصلحة لإستكمال كافة الإجراءات القانونية، مع تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.