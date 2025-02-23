شرطة سطيف تحجز لحوم حمير بحي عين السفيهة وتوقف 3 أشخاص

اطاحت شرطة سطيف بعصابة جزارين بحوزتهم لحم احمرة موجهة للاستهلاك، وتمت مداهمة عناصر الشرطة واعوان وحدة مكافحة قمع الغش التابعة لمديرية التجارة لمستودع بحي عين السفيهة حيث أسفرت العملية عن حجز 30 حمار مسلوخ كان موجهًا للاستهلاك.

وحسب مصادر النهار انه تم ايداع المتورطين الحبس الاحتياطي من طرف العدالة بمحكمة سطيف عن طريق اجراء المثول الفوري منهم احد اكبر الجزارين له سمعة بين ابناء حي 1014 تبقى القضية للمتابعة.