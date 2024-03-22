شرطة سطيف تحجز 12.15 قنطار من اللحوم البيضاء الفاسدة

تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف ممثلة في مجموعة حماية البيئة والعمران من حجز كمية من اللحوم البيضاء قدر وزنها بـ 12.15 قنطار غير صالحة للاستهلاك البشري، كان صاحبها بصدد توزيعها على بعض المحلات بمدينة سطيف.

وجات العملية في إطار الخرجات الميدانية التي تنظمها مجموعة التطهير وحماية البيئة بهدف حماية المستهلك من كل الممارسات غير القانونية التي يرتكبها بعض التجار. حيث تمكنوا من توقيف شاحنة معبأة بكمية معتبرة من اللحوم البيضاء “دجاج” كان مالكها يقوم بتوزيعها عبر مختلف محلات القصابة لمدينة سطيف.

وبعد عرض الكمية المحجوزة والمقدرة بــ12.15 قنطار على المصالح البيطرية المختصة أكدت أنها غير صالحة للاستهلاك البشري. ليتم حجزها وإتلافها فورا.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، أعدت الضبطية القضائية ملفا جزائيا ضد المخالف أحيل إلى الجهات القضائية المختصة.